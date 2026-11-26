Türkiye’de yasal ikamet izniyle yaşamını sürdüren yabancı uyrukluların sayısına ilişkin güncel veriler paylaşıldı. 2022 yılında Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 1 milyon 354 bin sınırını aşarak tarihi zirveyi gören yabancı nüfusu, 2023 ve 2024 yıllarında düşüş eğilimine girmişti. Ancak geçen yıl başlayan hareketlilik bu yıl da hız kesmeden devam etti. 12 Kasım itibarıyla Türkiye'deki ikamet izinli yabancı sayısı, geçen yıla göre 136 bin 47 kişi artarak 1 milyon 288 bin 16’ya ulaştı.

VALİZİNİ ALAN RUSLAR BU İLİMİZE AKIN EDİYOR

İllere göre dağılıma bakıldığında megakent İstanbul, 631 bin 2 yabancıya ev sahipliği yaparak açık ara ilk sırada yer aldı. Türkiye'deki kayıtlı yabancıların neredeyse yarısının yaşadığı İstanbul'u, özellikle Rus ve Ukraynalı yerleşimcilerin gözdesi olan Antalya 131 bin 406 kişiyle takip etti.

En çok yabancının ikamet ettiği ilk 10 il şu şekilde sıralandı:

İstanbul: 631 bin 2

Antalya: 131 bin 406

Ankara: 82 bin 281

Bursa: 50 bin 270

Mersin: 49 bin 99

İzmir: 33 bin 893

Muğla: 23 bin 750

Kocaeli: 19 bin 996

Konya: 18 bin 145

Sakarya: 16 bin 621

EN AZ YABANCININ YAŞADIĞI ŞEHİRLER

Listenin son sıralarında ise Doğu ve Karadeniz illeri yer aldı. Göç İdaresi verilerine göre ikamet izniyle yaşayan yabancıların en az bulunduğu kent 284 kişiyle Siirt oldu. Siirt'i sırasıyla Tunceli (285), Muş (289), Bitlis (289), Hakkari (358), Bingöl (380), Ardahan (491) ve Sinop (598) izledi.

ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMDA ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Türkiye’de oturma izni bulunan yabancılar arasında Türkmenistan vatandaşları 222 bin 136 kişiyle ilk sıradaki yerini korudu. Türkmenistan'ın ardından Azerbaycan (96 bin 735) ikinci, Suriye (90 bin 556) üçüncü, Rusya (78 bin 953) dördüncü ve İran (76 bin 876) beşinci sırada yer aldı. İlk 10'daki diğer ülkeler ise Özbekistan (72 bin 270), Afganistan (67 bin 882), Irak (53 bin 953), Mısır (48 bin 35) ve Kazakistan (41 bin 232) olarak kayıtlara geçti.

KISA DÖNEM VE AİLE İZİNLERİNDE FARKLI TABLO

İkamet izinlerinin türlerine göre yapılan incelemede ise dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Turizm, ticaret veya tedavi amaçlı verilen kısa dönem oturma izinlerinde Suriye vatandaşları 68 bin 200 kişiyle başı çekerken, Türkmenistan (58 bin 432) ikinci, Irak (38 bin 811) üçüncü oldu.

Evlilik ve aile birleşimi yoluyla alınan aile oturma izinlerinde ise sıralama tamamen değişti. Bu kategoride Özbekistan (20 bin 71) ilk sırada yer alırken; Türkmenistan (19 bin 661), Rusya (16 bin 892), Azerbaycan (13 bin 652) ve Fas (10 bin 991) ilk beşi oluşturdu. Listede İran (10 bin 787), Suriye (7 bin 153), Afganistan (6 bin 402), Ukrayna (6 bin 171) ve Kırgızistan (5 bin 642) da üst sıralarda kendine yer buldu.