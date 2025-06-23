İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim yalnızca bölgeyi değil, Van turizmini de vurdu. İran’dan tahliye edilen Kanada, Filipinler ve Tayland vatandaşları, Van’a akın ederken şehir ekonomisine katkı sağlamadan transit geçiş yaptı.

Savaşın Gölgesi Van’a Düştü

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a başlattığı saldırıların ardından bölgeden tahliyeler başladı. İran’daki hava sahasının kapatılması nedeniyle, başta Kanada, Filipinler ve Tayland olmak üzere birçok ülkenin vatandaşları karayolunu kullanarak İran’dan çıkmaya başladı. Bu yoğunluk, Türkiye sınırındaki Van’ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda hissedildi.

Van’a Girdiler, Hiç Durmadan Gittiler

Van’ın sınır kapısından giriş yapan yabancı uyruklu yolcular, kent merkezine uğramadan doğrudan Van Ferit Melen Havalimanı'na taşındı. Buradan aktarma uçuşlarıyla ülkelerine dönmeleri sağlandı. Sınır kapısı önünde hazır bekleyen servis araçları, gelen turistleri vakit kaybetmeden havalimanına ulaştırdı.

Turist Değil Tahliye Yolcusu

Turizm sezonunda İranlı ziyaretçilerle hareketlenen Van, bu kez turist değil, transit yolcu ağırladı. Bölgedeki esnaf ve turizmciler açısından ekonomik bir katkı sağlanmazken, kentte sadece güvenli geçiş rotası işlevi görüldü.