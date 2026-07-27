Güzel doğası, ekonomik koşulları ve Türkiye'ye yakınlığı nedeniyle Türk turistlerin uğrak noktası olan Karadağ, Türkiye'den yapılan ziyaretlerde 'vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler' arasında yer alması nedeniyle de en iyi alternatif olarak dikkat çekiyor.



Son yıllarda yurt dışı seyahati gerçekleştiren Türk vatandaşlarının en çok gittiği ülkeler arasında yer alan Karadağ, Türk vatandaşlarına kalıcı şekilde 'vize zorunluluğu' getirmeye hazırlanıyor.





Geçtiğimiz yıl ülkede yaşanan istenmeyen olaylar nedeniyle kamuoyu baskısı ile kısa süreliğine Türk turistlerin vizesiz seyahat ayrıcalıklarını askıya alan Karadağ, devam eden süreçte bu adımdan geri dönmüş ve serbest dolaşım hakkını iade etmişti. Ancak yakın gelecekte Avrupa Birliği'ne dahil olmaya hazırlanan Balkan ülkesi, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı birçok ülkenin vizesiz seyahat hakkı için son tarih olarak 31 Ekim 2026'yı belirledi.



1 EKİM'DEN İTİBAREN VİZE İSTEYECEK



Vreme'de yer alan habere göre, Rusya, Belarus, Çin ve Türkiye vatandaşları, 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Karadağ'a yapacakları ziyaretlerde vize zorunluluğu uygulamasına tabi tutulacak.

Düzenlemenin detaylarını paylaşan Karadağlı yetkililer, bu değişikliğin, Karadağ'ın AB ile üyelik müzakereleri kapsamında özellikle "Adalet, Özgürlük ve Güvenlik" başlıklı 24. fasıl çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

Karadağ hükümeti tarafından alınan karara göre, 31 Ekim'e kadar adı sayılan ülkelerin vatandaşları bireysel olarak ya da turistik gruplar şeklinde en çok 30 gün süreyle olmak şartıyla ya da resmi pasaportla ve dönüş garantisi verilmesi suretiyle ülkeye giriş yapmaya devam edebilecekler.