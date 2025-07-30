Galatasaray uzun süredir uğraş verdiği Osimhen transferini bitirdi. Yıldız oyuncu bu akşam 22.00’de İstanbul’da olacak. Nijeryalı yıldızı karşılamak için binlerce taraftarın Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olması bekleniyor.
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarları Osimhen’i karşılamaya davet etti. ultrAslan’ın açıklaması şu şekilde: “Çok kısa bir sürede aidiyetiyle herkesi kendine hayran bırakan önüne gelen astronomik transfer tekliflerini reddeden Victor Osimhen'i karşılamak için akşam saat 21:30’dan itibaren Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminalinde toplanmaya başlıyoruz!”