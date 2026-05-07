Aydın’ın önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, kruvaziyer turizminde hareketli günlerden birini yaşadı. İlçedeki Ege Port Limanı’na aynı gün içerisinde dört dev yolcu gemisi yanaştı.

DÖRT DEV GEMİ LİMANA DEMİR ATTI

Marshall Adaları bayraklı “Seven Seas Grandeur”, Norveç bayraklı “Viking Sea”, Bermuda bayraklı “Sun Princess” ve Malta bayraklı “Celebrity Ascent” isimli kruvaziyerler sabah saatlerinde limana giriş yaptı. Gemilerin gelişiyle birlikte limanda yoğunluk oluştu.

10 BİN TURİST İLÇEYE GELDİ

Kruvaziyerlerle Kuşadası’na çoğunluğu ABD vatandaşı olmak üzere toplam 10 bin 800 turist geldi. Ziyaretçilerin bir kısmı ilçe merkezinde alışveriş yapıp sahil bölgesini gezerken, bazı turistler ise düzenlenen turlarla Selçuk’taki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi’ni ziyaret etti.

YAZ SEZONUYLA HAREKETLİLİK ARTACAK

Öte yandan, 28 Nisan’da “Odyssey of the Seas” adlı kruvaziyerle ilçeye tek seferde 4 bin 600 yolcu gelmişti. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Kuşadası’na yanaşan kruvaziyer gemi sayısının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.