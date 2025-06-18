Balkan coğrafyasının en güzel ülkelerinden Kuzey Makedonya, son yıllarda orta ve yaşlı Türklerin bir numaralı tercihine dönüştü.



Emekliler için yaşanabilir ülkeler arasında üst sıralarda yer alan Kuzey Makedonya, ayrıca taşınmak isteyen yabancılara uyguladığı kolay prosedür ile büyük ilgi çekmekte.

ÜLKE TÜRK CENNETİNE DÖNÜŞTÜ



Başta Üsküp olmak üzere birçok şehirde Türk nüfus her geçen gün artarken, çeşitli vergi avantajları nedeniyle iş insanları da rotasını Kuzey Makedonya'ya çevirmekte. Ülkede şirket kuruluşunun ardından kolayca oturum izni başvurusu yapılabiliyor olması ve söz konusu sürecin ortalama 1 ay sürmesi, Balkan ülkesini cazibe merkezi haline dönüştürdü.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE ADAY



Ülkeye yerleşenlerin en büyük motivasyon kaynaklarından biri ise Kuzey Makedonya'nın yakın gelecekte AB üyesi olacağına duyulan güven. Bugünlerde oturum izninin kolay olduğu ülkenin AB'ye üye olması halinde bu durum değişecek. Ancak eski tarihli oturum izni alanlar, ülke AB toprağına dönüşse bile haklarını kaybetmeyecek.



Bu nedenle Kuzey Makedonya AB'ye girmeden önce ülkeye taşınmak için adeta bir yarış yürütülüyor.