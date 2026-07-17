Yeni sezonda Aşk ve Taht dizisiyle izleyici karşısına çıkacak olan Akın Akınözü, canlandıracağı Sultan Alaeddin Keykubat karakteri için imajını yeniledi. Oyuncunun yeni görünümü sosyal medyada gündem oldu.

BEKLENMEDİK İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

Akın Akınözü, yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak Aşk ve Taht dizisi için imaj değişikliğine gitti.

SAÇLARINA KAYNAK YAPTIRDI

Dizide Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alaeddin Keykubat'a hayat verecek olan oyuncu, rolü için saçlarını uzattı, saçlarına kaynak yaptırdı ve sakallarını bıraktı. Akınözü'nün yeni görünümü kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay üstleniyor.

Oyuncunun rolü için yaptığı fiziksel değişim, dizi başlamadan en çok konuşulan detaylardan biri oldu.