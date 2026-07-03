AKIN AKINÖZÜ'NÜN PARTNERİ BELLİ OLDU
Bozdağ Film imzalı, Taylan Biraderler'in yönetmen koltuğunda oturacağı Aşk ve Taht dizisinde başrol kadın oyuncusu belli oldu. Uzun süredir devam eden oyuncu arayışının ardından, Destina karakteri için Bosnalı oyuncu Merjem Šiljak ile anlaşma sağlandı.
BOSNALI OYUNCU GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aşk ve Taht dizisi için yürütülen kapsamlı oyuncu seçimi tamamlandı. Dizide Alaaddin Keykubat karakterini Akın Akınözü canlandırırken, partneri Destina rolü için Bosnalı oyuncu Merjem Šiljak tercih edildi.
SON ANDA BOSNALI GÜZEL SEÇİLDİ
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapım ekibi süreç boyunca Pınar Deniz ve Afra Saraçoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok yerli ve yabancı oyuncuyla görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak son aşamada yeni ve farklı bir yüzle yola devam edilmesi kararlaştırıldı.
Böylece Merjem Šiljak, Türkiye'deki ilk büyük projelerinden biriyle ekran karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Genç oyuncunun, tarihi dönem dizisindeki performansı şimdiden merak konusu oldu.
Günün Trend Haberleri
Öte yandan Muhteşem Yüzyılın da yönetmenleri olan Taylan Biraderler, yıllar sonra bir dönem dizisinde yurt dışından bir kadın başrol oyuncusuyla yeniden çalışacak. Daha önce Meryem Uzerli ile büyük başarı yakalayan yönetmen ikilisi, bu kez Merjem Šiljak'ı izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.
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