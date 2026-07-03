SON ANDA BOSNALI GÜZEL SEÇİLDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapım ekibi süreç boyunca Pınar Deniz ve Afra Saraçoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok yerli ve yabancı oyuncuyla görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak son aşamada yeni ve farklı bir yüzle yola devam edilmesi kararlaştırıldı.