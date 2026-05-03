“Hercai” dizisinde canlandırdığı Miran Aslanbey rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü, dün akşam Kenan Doğulu’nun senfonik konserine katıldı. 88 kişilik orkestra eşliğinde gerçekleşen gecede oyuncuya moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu eşlik etti.

YENİ SEVGİLİYLE İLK KEZ YAN YANA

Bir süredir birlikte olduğu öğrenilen çift, böylece ilişkilerini ilk kez kamuoyuna açık şekilde gözler önüne serdi. Muhabirlerin “Özel hayatınızda yeni bir değişiklik var mı?” sorusuna Akınözü’nün, “Demek ki bir değişiklik varmış” diyerek sevgilisini işaret ettiği anlar dikkat çekti.





MUHABİR POT KIRDI, AKIN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Akın Akınözü’nün katıldığı röportajda yaşanan küçük bir karışıklık geceye damga vurdu. Muhabirin yeni sevgiliyi eski ilişkiyle karıştırması üzerine ortamda kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı.

Akınözü’nün verdiği anlık tepki ve yüz ifadesi dikkatlerden kaçmazken, o anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu.