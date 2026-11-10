Mayıs ayında katıldıkları bir etkinlikte birlikteliklerini gözler önüne seren oyuncu Akın Akınözü ile moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu, ilişkilerinin birinci yılını kutladı. Çift, özel günlerinden romantik kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
“DAHA NİCE SENELERİMİZ OLSUN”
Zaman zaman birlikte geçirdikleri keyifli anları takipçileriyle paylaşan ikiliden yeni bir paylaşım geldi. Birinci yıl dönümlerini kutlayan Melis Uzunoğlu, sevgilisi Akın Akınözü ile fotoğraflarını yayımlayarak şu notu yazdı:
“Nerdeydin sen bugüne kadar... Daha nice senelerimiz olsun. Bizim birlikte biriktirecek daha çok kahkahamız var. Aşık olmak müthiş bir şeymiş, seninle anladım”
Akın Akınözü de sevgilisinin romantik paylaşımına “İyi ki...” sözleriyle karşılık verdi.
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