Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler, Keşan’a bağlı Erikli, Mecidiye, Yayla, Danişment ve Gökçetepe sahillerine akın etti. Bölgedeki turistik noktalarda belirgin bir hareketlilik yaşanırken, İstanbul’a yakınlığıyla bilinen ilçede tatilciler sahilleri doldurdu.
HDENİZ SEZONU ERKEN BAŞLADI
Sıcaklıkların artması ve deniz suyu sıcaklığının yüzmeye elverişli seviyelere ulaşmasıyla birlikte bölge, yaz sezonuna erken giriş yaptı. Tatilcilerden bazıları güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da denize girerek bayram tatilinin keyfini çıkardı.
“BAYRAM TATİLİYLE SEZON BAŞLADI”
Turizm işletmecisi Mustafa İşçimen, Saros Körfezi kıyılarındaki hareketliliğin Kurban Bayramı ile birlikte başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki 3-4 gün yoğun bir tatil hareketliliği olacaktır. Sezon açıldı. Herkes denize girmeye başladı. Bundan sonra bölge daha da hareketlenecektir. Normalde 10-15 Haziran’ı buluyordu ama bu yıl herkes erken hazırlandı."
"YURT DIŞINDAN TALEP VAR"
Temmuz ve ağustos aylarına yönelik doluluk oranlarına da değinen İşçimen, rezervasyonların önemli seviyeye ulaştığını ifade etti.
İşçimen "Temmuz ve ağustos ayları için rezervasyonda yüzde 55-60 seviyesinde doluluk var. Yurt dışından talepler var. Lokal olarak da olsa belli yerler sezonu iyi geçirecek" şeklinde konuştu.
Bölgeye özellikle Avrupa’dan turist beklendiğini dile getiren İşçimen, yabancı ilgisinin bu yıl daha fazla olacağını söyledi.
Saros sahillerinin en önemli çekim gücünün denizi olduğunu vurgulayan İşçimen, Hollanda ve Bulgaristan'dan da turist beklediklerini anlattı.
İşçimen, "Bu yıl yabancı misafir oranımız daha fazla olacak. Turizm denilince ilk önce Saros’un denizi ön plana çıkıyor. Denizimizi korumalıyız" dedi.
