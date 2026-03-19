

CHP lideri Özgür Özel, 17 Mart'ta yaptığı açıklamada Gürlek'e ait olduğunu söylediği konut ve arsalar ile sattığı mülklerin toplam değerinin 452 milyon lira olduğunu öne sürmüştü.

Özel, "Birinci derece hakim maaşı alsa bile bu kadar serveti edinmesi için tam 190 yıl yemeden içmeden çalışması gerekiyor. Ama marifetli Akın Bey bunları 19 yılda yapmış" demişti.

18 Mart'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, belgelerin "sahte ve düzmece" olduğunu söyledi.

Gürlek üzerine kayıtlı yalnızca dört taşınmaz olduğunu savundu.

İddiaları reddeden Gürlek hakkındaki tartışmalar sürerken, dikkat çeken bir detayı paylaştı.

Gazeteci Adem Metan’ın YouTube kanalına konuk olan Gürlek, 2002’de ATV’de yayınlanan “Ekmek Teknesi” dizisinin bir bölümünde rol aldığını açıkladı.