Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 şirkete ait 131 yatırım fonu hakkında tasfiye kararı almasının ardından 455 bin yatırımcının mağduriyet yaşadığı 'fon krizi', peş peşe soruşturmaları beraberinde getirdi.



MAL VARLIKLARI FONA AKTARILACAK



Dün yapılan 5'inci dalga operasyonda 34 kişi hakkında gözaltı, yakalama ve arama kararı verilirken, soruşturma hakkındaki son gelişmeleri Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı.





Sabah'a konuşan Gürlek, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kapsamında bir fon oluşturulduğunu ve fon soruşturmasında el koyulan mal varlıklarının bu fonda toplanarak doğrudan mağdurlara aktarılacağını söyledi.



41 HİSSEDE MANİPÜLATİF İŞLEM TESPİT EDİLDİ



Gürlek, Borsa İstanbul'da işlem gören 41 şirkete ait hisselerde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini belirtirken, dün yaptığı açıklamada da 26 hisse senedindeki hareketlerin detaylıca incelemeye alındığını duyurmuştu.





1 MİLYON TL ALTINDAKİ ÖDEMELER EKİM AYINDA YAPILACAK



Tasfiye sürecine giren 131 fondaki geri ödemelerin Ekim ayında başlaması kararlaştırılırken, ilk aşamada yatırım miktarı 1 milyon TL'nin altında kalan alacaklıların ana para ödemeleri gerçekleşecek.



Ana parası 1 milyon TL'nin üzerinde olanlara ise ekim ayında 1 milyon TL'lik bir ara ödeme yapılacak. Geri kalan alacakları ise ilerleyen dönemde fonun tasfiye edilmesiyle birlikte elde edilen gelirin, pay sahiplerine bölünmesiyle hesaplara peyderpey aktarılacak.





