Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayet dosyalarına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin koordinasyonunda sürdürülen soruşturmalar sonucunda bugüne kadar 61 dosyanın aydınlatıldığını bildirdi.

Gürlek, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 3 yıl önce işlenen bir cinayetin de yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını belirtti.

19 Eylül 2023 tarihinde Kemalpaşa’daki ormanlık alanda ağır yaralı halde bulunan Ömer Şenol, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Yeniden ele alınan dosyada mevcut deliller ve iletişim kayıtları tekrar değerlendirildi.

15 EKİM’DE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 15 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri ve yer gösterme işlemleri sırasında elde edilen yeni bulgular üzerine soruşturma derinleştirildi. Dosyaya 4 şüphelinin daha dahil edilmesinin ardından toplam 4 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

“HİÇBİR FAİLİ MEÇHUL DOSYANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Akın Gürlek, açıklamasında faili meçhul dosyaların aydınlatılması için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Gürlek, soruşturmayı yürüten Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına, JASAT ekiplerine ve görev alan kamu görevlilerine teşekkür etti.

Gürlek, aradan yıllar geçse de faili meçhul dosyalardaki delillerin izinin sürüleceğini, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaya devam edileceğini belirtti.