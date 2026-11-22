Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Gürlek, bu kapsamda yürütülen soruşturmalarda 632 şüphelinin bulunduğunu bildirdi.

Soruşturmalar kapsamında 91 şirkete kayyum atandığını belirten Gürlek, 551 kişinin mal varlıklarına el konulduğunu ve banka hesaplarının dondurulduğunu ifade etti.

Gürlek'in paylaşımı şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca örgütlü nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarına ilişkin yürütülen fon soruşturmalarında 632 şüpheli bulunmaktadır.

Soruşturmalar kapsamında 91 şirkete kayyım atanarak TMSF'ye devredilmiş, 181 tüzel kişi ile 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konulmuş ve banka hesapları dondurulmuştur.

Kayyım atanan şirketlerin bünyesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklar hariç olmak üzere; gerçek ve tüzel kişilere ait olan 1.867 kara aracı, 4 hava aracı, 3 deniz aracı ve 378 taşınmaz hakkında el koyma kararı verilmiş, 307 şirketin ortaklık payına el konulmuştur.

Birleşik Krallık, İsviçre, Lüksemburg, Bahreyn, Yunanistan, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne şüpheliler tarafından kaçırıldığı tespit edilen yaklaşık 13 milyar TL'ye tekabül eden yabancı para cinsinden varlık dondurulmuş, bu varlıkların TMSF bünyesindeki fon hesabına aktarılması için adli istinabe işlemleri başlatılmıştır.

Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 85 kişiden toplam 44,58 milyar TL tahsil edilmiştir.

Hiç kimse, suçtan kaynaklandığı tespit edilen mal varlıklarını farklı hesaplara, şirketlere veya yurt dışına aktararak adaletten kaçırabileceğini düşünmesin.

Vatandaşlarımızın alın terini korumak, gerçek hak sahiplerinin haklarına kavuşmasını sağlamak ve adaletin eksiksiz tecellisi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz!"