Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmesinde, kısa sürede yüksek miktarlarda kâr çıkışı gerçekleştiren kişilerle ilgili çalışma yürütüldüğünü belirterek, “Kısa sürede manipülatif hareketlerle, mesela iki ayda girmiş ve çok yüksek miktarlarla kâr çıkışı yapmış olanlarla ilgili bir çalışmamız, listemiz var” dedi. Gürlek, kısa süre içerisinde gerçekleştirilen para transferlerinin de incelendiğini belirterek, “Biz bunların getirilmesi için, İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık” ifadelerini kullandı.

5 KİŞİ İADE ETTİ

TMSF bünyesinde gönüllülük esasına dayalı bir iade hesabı açıldığını belirten Gürlek, “TMSF'de bir hesap iadesi açıldı, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF Başkanımızla görüştüm, 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş” diye konuştu. Gürlek, zararın iki katının karşılanmasının etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilebileceğini ancak bunun soruşturmanın veya dosyanın kapanması anlamına gelmediğini vurguladı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Gürlek, “Şu an itibarıyla 85 şüpheli tutuklandı, 220 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu” dedi. Sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Gürlek, “İyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi lazım. Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim gözbebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen hadiseyi genele yaymamak gerekiyor” ifadelerini kullandı. Gürlek ayrıca, “İhmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacak” diye konuştu.