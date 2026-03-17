CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir ay önce “Mal varlığını açıkla yoksa ben açıklarım” diye çağrı yaptığı Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığını bugün açıklayacak. Bakan Akın Gürlek’in maaş hesabını yapacak olan Özel, “Hesap tutmuyor. Bu maaşla bu kadar gayrimenkulü nasıl aldın” diye soracak.





'AKP'DEN GELDİ' İMASI



Özel, Gürlek’e bir haftalık süre tanımış ancak sürenin sonunda açıklama yapmayınca eleştirilmişti. Ancak Özel’in, bakanların mal varlığı bildiriminde bulunması için bir aylık süresi vardı.



Özel bunu bekledi. Artık süre dolduğu için bugün itibariyle Özel, açıklamasını yapacak. Açıklama 19 Mart’taki İBB soruşturmalarının yıl dönümüne birkaç gün kala Genel Merkez’de yapılacak. Özel, mal varlığını gündeme getirdiğinde, belgelerin AKP’den geldiğini söylemiş ve şöyle demişti: “Yok villa tapusu, yok 100 milyon liralık villa almaya niyet, yok Lüksemburg‘taki çift maaş, yok efendim senfoniler menfoniler ıvırlar zıvırlar. Bilgileri bana yollayıp benim söylememi istiyorsunuz. Ama Gürlek’i atayan başkası.”