Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı açtığı manevi tazminat davası sonuçlandı.
Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, mahkeme heyeti yargılama neticesinde Özel'in 150 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kararın ardından istinaf yoluna başvurulsa da, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Özgür Özel'in itirazını reddetti. İstinafın ret kararıyla birlikte hükmün icra sürecine taşındığı öğrenildi.
TAZMİNAT KIZILAY'A BAĞIŞLANACAK
Alınan bilgiye göre Bakan Gürlek, davanın sonucunda Özgür Özel'den tahsil edilecek 150 bin liralık manevi tazminatı Türk Kızılay'ına bağışlayacak.