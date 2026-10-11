Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül 2026 döneminde yürütülen operasyonların bilançosunu paylaştı.

Gürlek, 81 ilde gerçekleştirilen 7 bin 818 operasyonda 70 bin 853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 32 bin 882'sinin tutuklandığını bildirdi.

15 BİN ÜZERİNDE ADLİ KONTROL TEDBİRİ

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; milletimizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz. Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda, 81 ilimizde Cumhuriyet başsavcılıklarımız, MİT Başkanlığımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız, MASAK ile VDK Başkanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızın iş birliğiyle Şubat-Eylül 2026 döneminde yürütülen adli soruşturmalar kapsamında; 7 bin 818 operasyon gerçekleştirildi. 70 bin 853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 32 bin 882 şüpheli tutuklandı. 15 bin 826 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı" ifadelerine yer verdi.

'30 MİLYAR TL’Yİ AŞAN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ'

Suç örgütlerinin finansal kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalara da değinen Bakan Gürlek, "Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve malvarlıklarına da müdahale edildi. Mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildi. Soruşturmalar neticesinde; piyasa değeri 30 milyar TL’yi aşan uyuşturucu madde ele geçirildi. 1,4 milyar TL, 17 milyon avro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit para ele geçirildi. 9 bin 30 taşınmaz, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. 803 şirket ve işletmeye adli işlem gerçekleştirildi. 38 bin 58 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma, bloke konuldu. 28 bin 245 yasa dışı bahis-kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütü hesaplarına yönelik erişim engeli getirildi" dedi.

'SUÇ GELİRLERİYLE GÜÇ KAZANMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Mücadelede görev alan kurumlara teşekkür eden Bakan Gürlek, "Bu mücadelede büyük bir özveriyle görev yapan Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, MİT Başkanlığımıza, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza, MASAK’a, Vergi Denetim Kuruluna ve emeği geçen tüm kamu kurumlarımıza ve görevlilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, suç ve suçluyla mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.