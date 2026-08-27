Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda “Kuriş Suç Örgütü” soruşturması olarak gündeme gelen operasyon kapsamında kullanılan araçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Soruşturma kapsamında, cemaat lideri Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kiriş’in kaçırılmasında kullanıldığı belirtilen çakarlı araçlardan birinin eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e tahsisli olduğunun ortaya çıkması tartışma yaratmıştı.

“BUNU YAPMAMASI LAZIMDI”

Gürlek, Şahin’in söz konusu aracı kiralama yoluyla başka kişilere verdiğini söylediğini ancak soruşturma dosyasındaki bulguların bu açıklamayla örtüşmediğini ifade etti.

Bakan Gürlek, Şahin'in aracı yalnızca İstanbul'a geldiğinde kullandığını söylediğini aktararak, HTS kayıtlarının ise aracın daha uzun süredir kullanıldığını gösterdiğini belirtti.

Gürlek, “İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor.” dedi.

Aracın Mehmet Özmen tarafından kullanıldığını belirten Gürlek, kiralama yapıldığına ilişkin de dosyada bir şirket kaydının bulunmadığını söyledi. Bakan, soruşturma kapsamında iki başka aracın da örgütle irtibatlı kişilere kullandırıldığının değerlendirildiğini aktardı.

“BU BİR DİNİ YAPILANMAYA YÖNELİK OPERASYON DEĞİL”

Gürlek, soruşturmanın herhangi bir dini gruba yönelik olmadığını özellikle vurguladı.

Soruşturmanın suç örgütü iddiaları kapsamında yürütüldüğünü belirten Gürlek, “Bu tamamen bir suç örgütüne yönelik operasyondur. Bir dini yapılanmaya dair bir operasyon değildir kesinlikle.” ifadelerini kullandı.

Bakan, örgütün dini duyguları kullanarak vatandaşları sömürdüğü ve lüks bir yaşam oluşturduğu yönündeki iddiaların araştırıldığını belirtti.

15 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturmanın üçüncü dalgasının gerçekleştirildiğini açıklayan Gürlek, 15 şirkete kayyum atandığını, 4 dernek hakkında da kayyum kararı verildiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında “kara para aklama”, “suç örgütü kurma ve yönetme” ile “devlet aleyhine suç” iddialarının bulunduğunu belirten Gürlek, yeni itirafçı beyanlarının da dosyaya girdiğini ifade etti.

Paraların yurt dışına çıkarıldığına ilişkin tespitler bulunduğunu kaydeden Gürlek, soruşturmanın bu yönde de derinleştirildiğini söyledi.

DENİZOLGUN’UN ÖLÜMÜ AYRI SORUŞTURULUYOR

Gürlek ayrıca Süleymancılar'ın önceki lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Denizolgun'un ölümünün doğal nedenlerle mi gerçekleştiği, dışarıdan bir müdahale bulunup bulunmadığı konusunda soru işaretleri olduğunu belirten Gürlek, mezarın açılarak inceleme yapılmasının ardından Adli Tıp Kurumu raporunun beklendiğini söyledi.

Sağlık ekiplerine geç haber verilmesi ve “boğulma” iddiası dahil olmak üzere çeşitli hususların araştırıldığını aktaran Gürlek, “Soruşturma muhtemelen derinleşecektir.” dedi.

Gürlek, Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturmanın, Kuriş hakkında yürütülen suç örgütü soruşturmasından ayrı olarak devam ettiğini de belirtti.