Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi.

Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.

AİLE, RANDEVU İSTEMİŞTİ

Uğur Mumcu suikastına ilişkin yargı süreci ve adalet taleplerine ilişkin yazılı açıklama yapmış ve Gürlek'ten randevu istemişti. İlgili açıklamada "Yargılaması süren bir dosyanın mahkeme dışında hangi gerekçeyle incelendiğinin açıklanmasını, Adalet Bakanı'ndan talep edilen randevunun gecikmeden verilmesini ve müvekkillerimizin endişelerinin doğrudan dinlenerek giderilmesini bekliyoruz. Adalet Bakanlığı'nı ve İçişleri Bakanlığı'nı, Oğuz Demir'in yakalanması için gerekli tüm adımları atmaya çağırıyoruz" denilmişti.