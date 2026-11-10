TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçesi görüşülürken Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Yeni Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer arasında tartışma yaşandı. Özer, Gürlek’in mal varlığı ile yasal gelirleri arasındaki farkın açıklanması gerektiğini savundu. Gürlek ise İBB soruşturmasındaki beyanlara dayanarak Özer’e yönelik iddialarda bulundu ve “Gel senin dokunulmazlığını da kaldıralım, benimkini de kaldıralım. Var mısın?” dedi.

ÖZER’DEN TAPU KAYITLARI ELEŞTİRİSİ

Komisyonda bürokratlara, yüksek yargı mensuplarına, hâkim, savcı ve memurlara seslenen Özer, Gürlek hakkında gündeme getirdiği mülk iddialarına işaret ederek bu tür mülkleri edinip edinmediklerini sordu.

Kamu yetkisinin kişisel servet edinmenin aracı olarak kullanılamayacağını söyleyen Özer, “Burada asıl mesele yalnızca bir kişinin ne kadar mülk sahibi olduğu değil, bir kamu görevlisinin mal varlığıyla yasal gelirleri arasında açıklanması gereken farklılıktır. Bunun hesabını kim soracak?” ifadelerini kullandı. Özer, söz konusu kişinin adalet teşkilatının en üst makamında bulunması halinde ilgili kurumların görevlerini ne ölçüde bağımsız yerine getirebileceğini de sorguladı.

Özgür Özel ile Gürlek arasındaki tazminat davasına değinen Özer, Özel’in avukatlarının talebine rağmen davaya konu pasif tapu kayıtlarının mahkeme tarafından istenmediğini belirtti. Gürlek’in 17 Mart 2026 tarihli açıklamasında bilgi ve belge sahiplerine yargı mercilerini adres gösterdiğini hatırlattı.

Özer, “Bir kamu görevlisinin mal varlığı tartışma konusu olmuşken, bu tartışmaya açıklık getirebilecek kayıtların dosyaya getirtilmemesini nasıl açıklayacağız?” diye sordu. Ayrıca Gürlek’in, devam eden gizli bir soruşturmadaki gerçeğe aykırı olduğunu savunduğu beyan ve verilerle bir siyasi parti liderini tehdit ettiğini ileri sürdü.

"MİLLETVEKİLİ OLMASAN EVİN ARANACAKTI"

Özer’in ardından söz alan Gürlek, kendisi hakkındaki tapu kayıtlarının tamamının mahkemeye ulaştığını belirterek “Tüm tapu kayıtları geldi, gidip bakabilirsiniz” dedi.

Gürlek, Adem Soytekin’in soruşturma ve yargılama aşamalarındaki beyanlarına atıfta bulunarak, 6 Mart 2025’te Ekrem İmamoğlu’nun Florya’daki başkanlık konutunda bir toplantı yapıldığı ve o akşam paraların Özer’in evine götürüldüğü iddiasını aktardı. Özer’e, “Şu an eğer sen milletvekili olmasan evin aranacaktı Turan Taşkın Özer” diye seslendi.

Özer hakkındaki fezlekenin Meclis’te olduğunu söyleyen Gürlek, Yakup Öner’in duruşmada Özer’in de “para kulelerinde” bulunduğu yönünde beyanda bulunduğunu aktardı. Özer’i paraları evine taşımak ve milletvekili dokunulmazlığından yararlanmakla suçlayan Gürlek, hem Özer’in hem kendisinin dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Muhalefet sıralarından ise “Nerede adalet, nerede masumiyet karinesi. Bağımsız ve tarafsız yargı böyle olabilir mi?” sözleriyle tepki gösterildi.