FETÖ'nün finans sorumlusu olan ve 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin ardından Türkiye'deki mal varlıklarına el konulan firari Akın İpek'a ait İstanbul Boğazı'ndaki 'Beyaz Köşk', 115 milyon TL indirimli ihale ile nihayet satılabildi.

Boğaz'ın en güzel noktalarından birine konuşlanmış köşke, daha önce yapılan 3 ihalede alıcı çıkmamıştı. TMSF tarafından KAP'a yapılan bildirimde köşkün satışına ilişkin detaylara yer verilirken, yeni sahibinin kim olduğu ise paylaşılmadı.

1 MİLYAR 116 MİLYON TL'YE SATILDI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“11 Eylül 2025 tarihinde duyurduğumuz üzere, şirketimize ait İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 1259 ada, 132-133 parselde bulunan gayrimenkulümüzün satış ihalesi, açık teklif ve açık arttırma usulü ile gerçekleştirilmiştir.

İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 1.116.000.000 TL (Bir milyar yüz on altı milyon Türk Lirası) olarak alınmıştır. Yönetim Kurulu'muzun onayının ardından, tapu devri işlemleri en kısa sürede tamamlanacak olup, süreçle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılacaktır.”