Olay, Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevine çıkan deniz polisi ekipleri, kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta su üzerinde yüzmekte zorlanan bir kadın olduğunu fark etti.
SAĞLIK DURUM İYİ
Kadın, can simidi atılıp tekneye alındı. Kıyıya getirilerek, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kadının kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yetkililer, denize giren vatandaşları akıntı ve rüzgar konusunda uyarıp, kıyıdan açılmamaları tavsiyesinde bulundu.