Mersin'de devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında maaşlarına alamayan ve geçtiğimiz hafta iş bırakan işçiler bugün de eylem yaptı. İşçilerine eylemine jandarma sert müdahale etti. Müdahalede TOMA da kullanıldı.
"AYLARDIR MAAŞ ALAMIYORUZ"
Cumhuriyet'e konuşan işçiler, "Aylardır maaş alamıyoruz. Sorunlarımızı anlatacak bir muhatap da bulamıyoruz. Ödeme sorunu, asıl ödemeyi yapmayan baş taşeron TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi'nden kaynaklanıyor. İnsanlar ailelerini bırakıp buraya geliyor. Perişan durumdayız" dedi.