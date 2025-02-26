Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan İçtaş şirketi bünyesindeki işçiler, maaşlarının Ocak ayından itibaren düzensiz ödenmesi ve çalışma koşullarının kötüleşmesi nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı. İşçiler, her gün yüzlerce kişinin işten çıkarıldığını, yemeklerde ise hijyen sorunları yaşandığını ileri sürerek, çalışma şartlarının insanlık dışı olduğunu belirtti.

YEMEKTEN KULLANILMIŞ PREZERVATİF ÇIKTI

İşçiler, yemeklerin hijyenik olmadığını ve daha önce yedikleri yemeklerde saç, böcek ve hatta kullanılmış prezervatif gibi yabancı maddeler bulduklarını söyledi. Bir işçi, yoğurt içinde kullanılmış prezervatif bulduklarını, "Bu nasıl bir vicdansızlık?" sözleriyle isyan etti.

"Köpek muamelesi görüyoruz" diyerek çalışma koşullarına karşı sert eleştirilerde bulunan işçiler, daha iyi şartlar ve düzenli ödeme talep ediyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali yönetimi, işçilerin taleplerine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.