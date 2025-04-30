İBB’ye yönelik ikinci operasyonda gözaltına alınanların polis ifadelerindeki “komik” soruların ardı arkası kesilmedi.

Dün bir bölümünü yayınladığımız sorgu tutanaklarından bugün de birbirinden ilginç örnekler çıktı.

İfade tutanaklarında dikkat çeken bir nokta da tüm şüphelilere önce, İBB’ye dönük her iki operasyonda gözaltına alınan 150’ye yakın kişinin fotoğrafının gösterilmesi oldu.

33 ŞİRKET SORULDU

En başında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bulunduğu bu fotoğraflar gösterildikten sonra, “Bu fotoğraftakileri tanıyor musunuz, ilişkiniz nedir” şeklinde sorular yöneltildi.

Ayrıca İBB ile bağlantılı olarak çoğunun sahibi gözaltına alınan 33 şirketin isimleri sayıldı ve bunlarla irtibatları soruldu.

Arkadaşına neden 11.500 lira gönderdin?

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay’a, Gürkan Akgün’ün hesabına 2023 yılında gönderdiği 11 bin 500 liralık para transferi soruldu. Alpay, Akgün ile yurt dışına gittiğini ve

bu harcamanın da uçak bileti ile araç kiralama için yaptığı ödeme olduğunu söyledi.

Alpay, “Beraber yurt dışına çıktığımızda kendi payıma düşen paranın ödemesidir” dedi.

Evinde neden iki çeyrek altın var?

Gözaltına alınan İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik’e evinde bulunan 2 adet yarım altın, 2 adet çeyrek altın, 6 adet 5 gram altın ve 5.750 doların kaynağı soruldu.

Özçelik ifadesinde söz konusu altın ve paranın aile birikimi olduğunu belirtti.

Kardeşinle neden bu kadar konuştun?

Gözaltına alınanlar arasındaki iş insanı Yılmaz Şimşek de komik sorularla karşılaştı.

Şimdiye kadar aynı iş yerinde çalışan kişilerin HTS kayıtlarının neden aynı konumda çıktığı gibi enteresan sorular ifade tutanaklarına yansırken, Şimşek’e sorulan soru ise, iki kişiyle sık yaptığı görüşmeler oldu.

Şimşek, bu kişilerle neden çok sık konuştun denilince, “Onlar benim abim ve kardeşim” yanıtını verdi.