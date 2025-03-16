Türkiye’nin önde gelen mimarlık firmalarından Tabanlıoğlu Mimarlık, ortakları arasında yaşanan gerginlikle gündeme geldi. Şirketin kurucusu merhum Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu, eski eşi ve şirketin ortaklarından Melkan Gürsel’in yetkisi dışında bankalardan kredi kullandığını ve bu kredileri kişisel hesaplarına aktardığını iddia etti.

SEMBOL YAPILARIN MİMARLIĞINI ÜSTLENDİLER

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre 1956 yılında Dr. Hayati Tabanlıoğlu tarafından kurulan Tabanlıoğlu Mimarlık, Türkiye’nin modern mimari projelerinde önemli bir rol oynadı. Şirket, Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Erzurum Atatürk Üniversitesi, İstanbul Atatürk Havalimanı, Koç Holding Genel Yönetim Binası ve Galleria Alışveriş Merkezi gibi birçok önemli projeye imza attı. Hayati Tabanlıoğlu’nun 1994’te vefat etmesinin ardından yönetimi oğlu Murat Tabanlıoğlu devraldı ve şirket mimarlık hizmetlerinin yanı sıra danışmanlık, restorasyon ve mühendislik alanlarında da faaliyet göstermeye başladı.

EVLİLİK BİTTİ, ORTALIKLIK DEVAM ETTİ

Murat Tabanlıoğlu, 1995 yılında Melkan Gürsel ile evlendi ve çift, 20 yıllık evliliğin ardından 2015 yılında boşandı. Ancak ortaklıkları devam etti. Şirket, bu süreçte Kanyon Alışveriş Merkezi, Zorlu Center, İstanbul Modern, Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali, Astana Arena, İstanbul Sapphire ve Marmara Forum gibi prestijli projeleri hayata geçirdi.

KREDİ KULLANIMI MAHKEMELİK OLDU

Son dönemde Murat Tabanlıoğlu ve Melkan Gürsel arasındaki gerginlik kamuoyuna yansıdı. Murat Tabanlıoğlu’nun avukatı Faruk Özkan tarafından yapılan açıklamada, Melkan Gürsel’in yetkisi olmadan şirket adına kredi çektiği ve bu tutarları kendi hesabına aktardığı iddia edildi. Şirketin zarara uğratıldığını belirten Özkan, konuyla ilgili hukuki süreç başlatılacağını duyurdu. Açıklamada, Murat Tabanlıoğlu’nun artık mesleki faaliyetlerine Murat Tabanlıoğlu Mimarlık Anonim Şirketi adı altında devam edeceği ifade edildi.

SERT YANIT GELDİ

Suçlamaların ardından Melkan Gürsel de avukatı Yunus Egemenoğlu aracılığıyla bir açıklama yaptı. Gürsel, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Murat Tabanlıoğlu’nun bizzat imzaladığı işlemlerin, tek taraflı gerçekleştirildiğini öne sürmesi kötü niyetli bir itibarsızlaştırma girişimidir” ifadelerini kullandı.

Gürsel’in avukatı, iddiaların asılsız olduğunu ve bu durum karşısında hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.