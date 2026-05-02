Türkiye, mayıs ayında bahar sıcaklıklarını beklerken adeta kışı yeniden yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2 Mayıs 2026 tarihli hava durumu raporuna göre, hafta sonu kuvvetli yağış ve fırtınayla birlikte sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş yaşanacak.
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi geneli, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girmiş durumda. Bölgede 4-5 gün boyunca etkisini sürdürmesi beklenen bu sistem nedeniyle hava sıcaklıklarının 4-6°C birden azalacağı tahmin ediliyor. Düşük sıcaklıklarla birlikte bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı değerlendiriliyor.
SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞECEK
Meteoroloji'nin yayımladığı genel tahminlere göre, soğuk hava dalgası sadece Marmara'yı değil, tüm Türkiye'yi etkileyecek. Ülke genelinde sıcaklıkların ortalama 10 derece birden düşmesi beklenirken, bazı yüksek ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor.
Türkiye genelinde 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Amasya, Çorum, Samsun, Ordu, Sinop ve Tokat için sağanak ve kar yağışı uyarısı; Antalya, Burdur, Isparta, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt için ise kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.