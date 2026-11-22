İstanbul'da Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemlerinin etkisi devam ederken, İstanbulluları yeni haftada hareketli bir hava durumu bekliyor. AKOM tarafından yayımlanan güncel rapora göre, Balkanlar üzerinden megakente yeni bir serin ve yağışlı hava dalgası giriş yapacak. Hafta başından itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanması öngörülüyor.

PAZARTESİ GÜNÜ LODOS FIRTINASINA DİKKAT

AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahmin raporuna göre, 23 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da lodos fırtınası etkili olacak. Sıcaklıkların 12 ile 20 derece aralığında seyredeceği haftanın ilk gününde, akşam saatlerinde sağanak yağmur geçişleri yaşanacak. Pazartesi günü İstanbul'a metrekareye 5 ila 15 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

SALI GÜNÜ SICAKLIKLAR TEK HANELERE İNİYOR

Lodosun ardından megakentte belirgin bir soğuma yaşanacak. 24 Kasım Salı günü termometreler gün içinde en yüksek 9, en düşük ise 6 dereceyi gösterecek. Sabah saatlerinde yağmurun etkili olması beklenen Salı günü, metrekareye 2 ila 5 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Çarşamba ve Perşembe günleri ise yağış beklenmezken, gece sıcaklıkları 4 dereceye kadar gerileyecek ve hava parçalı bulutlu olacak.

CUMA GÜNÜ SAĞANAK GERİ DÖNÜYOR

Hafta ortasında ara veren yağışlar, 27 Kasım Cuma günü itibarıyla çok bulutlu bir havayla birlikte sağanak şeklinde yeniden etkisini gösterecek. Cuma günü için metrekareye 5 ila 12 kilogram yağış düşeceği ve sıcaklıkların 5 ile 12 derece bandında kalacağı bildirildi. Cumartesi günü ise yağışın bölgeyi terk etmesi ve havanın yeniden parçalı bulutlu olması öngörülüyor.