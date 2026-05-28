AKOM tarafından paylaşılan 28 Mayıs 2026 tarihli hava durumu raporuna göre, İstanbul'da öğle saatlerinden sonra yağışlı hava dalgası etkisini göstermeye başlayacak. Gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin öncelikle kentin batı ilçeleri olan Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da başlaması öngörülüyor. Yağışların ilerleyen saatlerde ise İstanbul geneline yayılacağı tahmin ediliyor.
AKOM'DAN TEDBİR ÇAĞRISI
Akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, yer yer kısa süreli ancak kuvvetli şekilde etkili olabileceği belirtildi. AKOM, ani ve şiddetli yağışların neden olabileceği su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı İstanbulluları uyardı.