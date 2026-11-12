İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 11 Kasım tarihli haftalık hava tahmin raporunda megakent için kuvvetli lodos, sağanak yağış ve sıcaklık düşüşü uyarısında bulundu.

Rapora göre perşembe günü (bugün) etkisini artıracak lodos, cumartesi sabahına kadar sürecek. Hafta sonunun ilk gününde ise İstanbul genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

LODOSUN HIZI SAATTE 80 KİLOMETREYE ULAŞACAK

AKOM'un tahminlerine göre 12 Kasım Perşembe günü rüzgârın şiddeti belirgin şekilde artacak. Lodosun saatte 40 ila 80 kilometre hızla esmesi, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Perşembe günü sıcaklıkların 14 ila 22 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Cuma günü de etkisini sürdürecek lodosla birlikte termometrelerin 16 ila 21 dereceyi göstermesi bekleniyor. Her iki gün için de yağış öngörülmüyor.

CUMARTESİ GÜNÜ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

14 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da hava yeniden değişecek. AKOM, kent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği uyarısında bulundu.

Yağış miktarının metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında olması beklenirken, günün en düşük sıcaklığı 10, en yüksek sıcaklığı ise 21 derece olacak.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIK 8 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

15 Kasım Pazar günü yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak İstanbul'u bu kez belirgin bir sıcaklık düşüşü bekliyor. Cumartesi günü 21 dereceye kadar çıkacak olan en yüksek sıcaklık, pazar günü 13 dereceye kadar gerileyecek.

16 Kasım Pazartesi günü ise çok bulutlu ve yerel yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 7 ila 14 derece arasında seyretmesi bekleniyor.