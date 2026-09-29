İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, megakent genelinde yerel kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanıyor. Hava sıcaklığının 20°C civarında seyrettiği kentte, soğuk ve yağışlı havanın pazar gününe kadar bölgede etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

RÜZGARIN HIZI SAATTE 70 KİLOMETREYE ULAŞACAK

AKOM verilerine göre gün genelinde rüzgarın karayel ve poyraz yönlerinden fırtına şeklinde, saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Gün içinde nem oranının %75 ile %95 arasında seyredeceği, metrekareye ise 20 ila 50 kilogram arasında yağış düşebileceği kaydedildi. Kentte deniz suyu sıcaklığı ise 20°C olarak ölçüldü.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT! KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Haftalık tahmin raporuna göre hafta ortası ve sonundaki hava durumu şu şekilde şekillenecek:

30 Eylül Çarşamba: Havanın çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağmurlu geçeceği, sıcaklıkların 16°C ile 21°C arasında değişeceği tahmin ediliyor (Yağış miktarı: 5-15 kg/m²).

1 Ekim Perşembe: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı hava sürecek. Sıcaklık 14°C - 20°C aralığında olacak (Yağış miktarı: 5-15 kg/m²).

2 Ekim Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklığın 15°C ile 19°C arasında olacağı günde metrekareye 20 ila 50 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor.

3 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağış devam edecek. Sıcaklıklar 14°C - 20°C seviyelerinde seyredecek (Yağış miktarı: 10-25 kg/m²).

YAĞIŞLI HAVA PAZAR GÜNÜ KENTİ TERK EDİYOR

AKOM raporuna göre, yağışlı sistem pazar gününden itibaren İstanbul'u terk edecek. 4 Ekim Pazar günü havanın parçalı ve az bulutlu, 5 Ekim Pazartesi günü ise parçalı bulutlu geçeceği ve her iki günde de yağış beklenmediği açıklandı. Hafta başı itibarıyla en düşük sıcaklığın 12°C, en yüksek sıcaklığın ise 19°C - 20°C civarında olması bekleniyor.