İstanbul’da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda dere taştı, yollar su altında kaldı, araçlar sel sularına kapıldı ve bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Yaşanan su baskınlarında Fatih’te bir çocuk elektrik akımına kapılarak, Sarıyer’de ise sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), yaşanan afetin ardından haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kentte soğuk ve yağışlı hava yeni haftanın başına kadar etkili olacak. Özellikle 17 Ekim Cumartesi günü kuvvetli sağanak beklenirken yağış miktarının metrekareye 30 ila 60 kilogram arasında değişebileceği belirtildi.

BEYKOZ’DA METREKAREYE 242 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan verilere göre kentte son yılların en yüksek yağış miktarlarından bazıları ölçüldü. Beykoz’da metrekareye 242 kilogram yağış düşerken Eyüpsultan’da 190,5, Sarıyer’de ise 187,9 kilogram yağış kaydedildi.

Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta kesimlerinde metrekareye düşen yağış miktarı 100 ila 230 kilogram arasında ölçüldü. İstanbul’un birçok noktasında da yağış miktarı metrekare başına 100 kilogramı aştı.

BUGÜN DE YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

AKOM’un meteorolojik değerlendirmelerine göre bugün yağışların özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sabah saat 10.00’a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebileceği tahmin ediliyor. Rüzgarın hızının ise saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor.

AKOM’un haftalık tahmininde 15 Ekim Perşembe günü İstanbul genelinde aralıklarla sağanak yağış beklendiği bildirildi. Hava sıcaklığının sabah ve akşam saatlerinde 14, öğle saatlerinde 15, gece saatlerinde ise 13 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

16 Ekim Cuma günü de çok bulutlu ve sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Gün boyunca metrekareye 15 ila 30 kilogram yağış düşebileceği, sıcaklıkların ise 11 ila 14 derece arasında olacağı öngörülüyor.

CUMARTESİ GÜNÜ YAĞIŞ MİKTARI İKİ KATINA ÇIKABİLİR

AKOM’un tahminlerine göre 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul’da yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Kent genelinde kuvvetli sağanak öngörülürken metrekareye düşecek yağış miktarının 30 ila 60 kilogram aralığına ulaşabileceği bildirildi. Cumartesi günü hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 15 derece olması bekleniyor.

Raporun genel değerlendirmesinde rüzgarın poyraz ve yıldız yönlerinden zaman zaman fırtına şeklinde eseceği, hızının saatte 40 ila 75 kilometreye ulaşabileceği belirtildi. Nem oranının ise yüzde 65 ila 95 arasında değişeceği tahmin ediliyor.

18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi günlerinde yağış beklenmezken parçalı bulutlu havanın etkili olacağı öngörülüyor. Soğuk hava sisteminin pazartesiye kadar bölgede etkisini sürdürmesi, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin altında kalması bekleniyor. Salı ve çarşamba günlerinde İstanbul’da yeniden aralıklı yağmur geçişleri görülebileceği tahmin ediliyor.

TOPRAK SUYA DOYDU, HEYELAN RİSKİNE DİKKAT

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yoğun yağış nedeniyle toprağın suya doyduğunu belirterek heyelan riskine karşı uyarıda bulundu. İstanbul’daki derelerin yoğun yağışla birlikte taşıdığı suyun, çevredeki yapılaşma nedeniyle akış sorunu yaşadığını ifade eden Çalışkan, kentte 63 ana dere bulunduğunu belirtti.

Çalışkan, şiddetli yağışın Sakarya, Kocaeli ve Batı Karadeniz’e doğru kaydığını, bu bölgelerde yağış miktarının metrekareye 50 ila 80 kilogramı aşabileceğini söyledi. İstanbul’da cuma günü yeni bir yağışlı sistemin etkili olmasının beklendiğini belirten Çalışkan, cuma akşamı ve cumartesi gündüz saatlerinde yağış görüleceğini, ancak şiddetinin henüz netleşmediğini kaydetti.

48 İL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de bugün için 48 ilde kuvvetli sağanak uyarısı yayımladı. Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak için turuncu kodlu uyarı yapılırken İstanbul’un da aralarında bulunduğu 42 il için sarı kodlu uyarı verildi.

MGM’nin tahminlerine göre Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde saat 12.00’ye kadar çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra yağışlı sistemin Batı Karadeniz’e kayacağı, Zonguldak çevresinde ise akşam saatlerine kadar kuvvetli yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

VATANDAŞLARA UYARI: ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN

Yetkililer, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması, mümkün olduğunca toplu ulaşımın tercih edilmesi ve dere yatakları ile su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durulması çağrısı yapıldı.

Yoğun yağışın ardından toprağın suya doyması nedeniyle heyelan riskinin de bulunduğuna dikkat çekilirken vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmesi gerektiği belirtildi.