İstanbul’da halihazırda 10 derece civarında kış değerlerinde seyreden hava sıcaklıkları, kısa süreli bir yükselişin ardından yerini dondurucu soğuklara ve yağışa bırakmaya hazırlanıyor. AKOM tarafından paylaşılan 26 Kasım Perşembe tarihli rapora göre, hafta sonuna kadar güneşli ve parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, Pazar günü itibarıyla kent genelinde hava koşulları tamamen değişecek.

BUGÜN İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

26 Kasım Perşembe günü İstanbul’da yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde 6 derece olarak ölçülen hava sıcaklığının öğle saatlerinde 14 dereceye kadar çıkması, akşam 12, gece ise 10 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Kentte nem oranının yüzde 30 ile 50 arasında değişeceği, rüzgarın ise keşişlemeden orta kuvvette (5-20 km/s) eseceği tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 15 derece olarak ölçüldü.

PAZAR GÜNÜ İTİBARIYLA SİBİRYA SOĞUKLARI BAŞLIYOR

Cuma ve Cumartesi günleri 15-16 derecelere kadar çıkarak mevsim normallerine ulaşacak olan sıcaklıklar, Pazar günü giriş yapacak Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla birlikte hızla gerileyecek. Yeni haftayla birlikte İstanbul’da aralıklı ve hafif yağmurlar etkili olurken, termometreler Çarşamba günü 2 dereceye kadar düşecek.

İSTANBUL’UN HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

AKOM’un verilerine göre megakentte önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu ve yağış miktarları şöyle:

27 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük 10°C, en yüksek 16°C (Yağış beklenmiyor)

28 Kasım Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, en düşük 10°C, en yüksek 15°C (Yağış beklenmiyor)

29 Kasım Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, en düşük 6°C, en yüksek 11°C (5-12 kg arası yağış)

30 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu, hafif yağmurlu, en düşük 4°C, en yüksek 7°C (3-7 kg arası yağış)

1 Aralık Salı: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, en düşük 3°C, en yüksek 7°C (3-10 kg arası yağış)

2 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, en düşük 2°C, en yüksek 5°C (5-15 kg arası yağış)