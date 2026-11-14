Türkiye'nin batısındaki 10 il için ani sıcaklık düşüşü, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da etkili olması beklenen hava değişimiyle birlikte sıcaklıkların kısa sürede 10 dereceye kadar düşeceği bildirildi. Özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgar ve yağış nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 14 Kasım 2026 Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul'da sabah saatlerinde 18 derece civarında ölçülen hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 20 dereceye kadar yükselecek. Ancak günün ilerleyen saatlerinde rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte sıcaklıklarda belirgin düşüş yaşanacak.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Sabah saatlerinde güneybatıdan (lodos) esecek rüzgarın, öğleden sonra kuzeyli yönlere (poyraz) dönerek etkisini artırması bekleniyor. Saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin edilen rüzgarla birlikte İstanbul'da sıcaklıkların akşam saatlerinde 14 dereceye, gece ise 10 dereceye kadar gerileyeceği öngörülüyor.

KUVVETLİ SAĞANAK GECE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Öğleden sonra başlaması beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi ve gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın sertleşmesi ve sıcaklıkların kısa sürede düşmesi nedeniyle özellikle dışarıda bulunacak vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.