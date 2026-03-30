İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağışla ilgili gelişmeleri Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) takip ederek kamuoyunu bilgilendirdi. Şehrin uzun zamandır beklediği yağışlara kavuştuğunu belirten Aslan, cuma gecesinden itibaren metrekareye 54 ila 93 kilogram arasında yağış düştüğünü ve kurak geçen dönemin ardından havzaların hızla su toplayarak toparlanmaya başladığını ifade etti.
Kuvvetli yağışların kent yaşamında bazı aksaklıkları ve özellikle çevre yollarında kaza riskini beraberinde getirdiğine dikkat çeken Aslan, ekiplerin büyük bir teyakkuz halinde olduğunu vurguladı. Şehir genelinde 6 bin 903 personel ile 2 bin 505 araç ve iş makinesinin sahada aktif görev yaptığını aktaran Aslan, göllenmelerden su baskınlarına ve ağaç devrilmelerine kadar tüm ihbarlara hızla müdahale edildiğini dile getirdi.
"ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARIYA ÇIKMAYIN"
Sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada yaralanan polis memurlarına geçmiş olsun dileklerinin de iletildiği açıklamada, İstanbullulara zorunlu kalınmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması çağrısı yapıldı.