İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için güncel hava durumu tahminlerini paylaşarak vatandaşları sıcak havalara karşı uyardı. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde hafta boyunca sıcak bir havanın hakim olması bekleniyor.
AKOM'un verilerine göre, kentteki sıcaklık değerleri önümüzdeki günlerde daha da artış gösterecek. Özellikle 2 Ağustos tarihinden itibaren termometrelerin tırmanışa geçeceği ve sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağı öngörülüyor.
Kavurucu sıcakların sadece hafta sonu ile sınırlı kalmayacağı da belirtildi. Yayınlanan rapora göre, megakentte yeni haftanın başından itibaren de sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyretmeye devam edecek.