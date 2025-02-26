İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul'da sıcaklıkları mevsim normalleri seviyesine yükselecek.
AKOM bugün sıcaklıkların 2 ila 8 derece arasında seyredeceğini belirtti. Cuma günü ise İstanbulluları hafif yağmurlu bir gün bekliyor.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bölgemizi terk etmesiyle beraber sıcaklıkların artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, cuma günü sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülmektedir