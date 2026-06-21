İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 21 Haziran 2026 Pazar gününe ait hava durumu verileri ile önümüzdeki haftanın tahmin raporunu yayınladı. Verilen bilgilere göre, pazar günü hava sıcaklıklarının sabah saatlerinde 22°C, öğle saatlerinde 28°C, akşam 25°C ve gece ise 21°C seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. Gün içinde nem oranının yüzde 60 ile 90 arasında değişeceği, deniz suyu sıcaklığının ise 21°C olarak ölçüldüğü bildirildi.

POYRAZ KALKANI

AKOM tarafından yapılan kritik uyarıda, İstanbul'da hafta boyunca herhangi bir yağışın beklenmediği ve çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı ifade edildi. Kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla saatte 15 ila 45 kilometre hızla kuvvetli esmesi beklenen rüzgarların, güneşli havaya rağmen kentteki sıcaklıkların aşırı derecede yükselmesine mani olacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar 27-30°C aralığında seyretmesi bekleniyor.

HAFTALIK RAPORDA YAĞIŞ BEKLENTİSİ BULUNMUYOR

Yayınlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da önümüzdeki günlerde de yağışsız ve açık bir hava etkisini sürdürecek. Hafta içi günlerde beklenen sıcaklık değerleri şu şekilde sıralandı: Pazartesi günü az bulutlu ve açık 19-29°C, Salı günü az bulutlu ve açık 20-28°C, Çarşamba günü açık 19-28°C, Perşembe günü açık 22-31°C, Cuma günü açık 21-30°C ve Cumartesi günü ise açık 20-28°C. Raporda, belirtilen tüm bu günlerde yağış miktarının sıfır olacağı ve yağış beklenmediği net bir şekilde vurgulandı.