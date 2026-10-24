İstanbul’da önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişmesi bekleniyor. AKOM’un yayımladığı haftalık tahmin raporunda, megakent için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hafta ortasında etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sıcaklıkların da birkaç derece düşerek 17-18 seviyelerine gerileyeceği öngörülüyor.

AKOM’un paylaştığı haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul’da hafta ortasında sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba ve perşembe günleri için yapılan uyarıda, yağışla birlikte hava sıcaklıklarının da düşeceği belirtildi.

Hafta ortasında sıcaklıkların 17-18 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor. Yağışlı havanın kent genelinde hava koşullarını değiştirmesi öngörülüyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da bugün ve yarın yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ise 20 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu boyunca parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken, İstanbulluların hafta ortasında beklenen sağanak yağışa karşı hazırlıklı olması öneriliyor.