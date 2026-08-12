İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından 12 Ağustos 2026 tarihli hava tahmin raporu paylaşıldı. Rapora göre, İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış öngörülmüyor ve havanın çoğunlukla güneşli olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba gününden itibaren kuzeyli yönlerden esen poyrazın aralıklarla saatte 30 ile 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Rüzgarın etkisiyle sıcaklıkların aşırı yükselmeyeceği ve 30 ile 32 derece aralığında seyredeceği belirtiliyor.

Haftalık rapora göre, İstanbul'da 15 Ağustos Cumartesi ve 16 Ağustos Pazar günleri parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu hava koşulları görülecek. Cumartesi günü metrekareye 1 ile 4 kilogram, pazar günü ise 2 ile 5 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

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Hafta sonu hava sıcaklıklarının en düşük 20, en yüksek 27 derece olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı havanın 17 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla sona ermesi öngörülüyor.
 

AKOM HARİTAYI GÜNCELLEDİ

 
AKOM verileri dün hafta sonu da İstanbul'da sıcak havanın etkisini sürdüreceğini, yağış beklenmediğini kaydetmişti. Yapılan son güncellemeyle hafta sonu palnı yapan İstanbullulara kötü haber geldi. 