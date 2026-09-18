İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin haftalık tahmin raporunu yayımladı. HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENMİYOR AKOM’un tahminlerine göre İstanbul’da hafta sonu yağış beklenmiyor. Kent genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 26-28 derece arasında seyretmesi beklenirken, akşam ve gece saatlerinde termometrelerin 16 derece civarına kadar düşeceği tahmin ediliyor. AKOM TARİH VERDİ Hafta sonunun ardından İstanbul’da hava durumunun değişmesi bekleniyor. AKOM’un raporunda, 22 Eylül Salı günü kent genelinde sağanak yağış görülebileceği belirtildi.

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