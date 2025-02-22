AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat'tan itibaren etkisini artıran ve 4 gündür devam eden Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının, yeni hafta başına kadar sürmesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞI VERİLERİ AÇIKLANDI

Yağışların ardından İstanbul'daki kar kalınlıkları ise farklı bölgelerde değişiklik gösterdi. Güney bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetre, merkezde 10-20 santimetre arasında, kuzey bölgelerinde ise 30-40 santimetreye kadar yükseldi.

D-100 kara yolunun güneyinde 10 santimetre, D-100 ile TEM Otoyolu arasında 10-20 santimetre, kuzey bölgelerinde ise 20-40 santimetre arasında kar kalınlığı ölçüldüğü bilgisi paylaşıldı.

SOĞUK HAVALAR DEVAM EDECEK

Hava sıcaklıklarının 25 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyretmesi, 26 Şubat ile 10 Mart arasında ise mevsim normallerine yakın olması bekleniyor.