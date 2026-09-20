Yurt genelinde mevsim geçişi etkilerini hissettirirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) peş peşe hava durumu uyarıları geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 12 kentte yerel sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ İÇİN TARİH VERİLDİ

AKOM tarafından paylaşılan tahmin verilerine göre, megakentte gündüz saatlerinde 26-28 derece bandında seyreden hava sıcaklığı, akşam ve gece saatlerinde belirgin bir şekilde düşecek. Termometrelerin gece 16 dereceye kadar gerileyeceğini bildiren yetkililer, hissedilir serinliğe karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul'da hafta sonu yağış öngörülmezken, yeni haftada Salı ve Çarşamba günlerine dikkat çekildi. Yağışların çoğunlukla kentin kuzey kesimlerinde yoğunlaşacağı ve metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor.

12 KENTTE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olacağını bildirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki birçok noktada yerel yağış geçişleri öngörülüyor.

Özellikle Rize'nin doğu çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER VE HAVA DURUMU

Meteoroloji raporuna göre gün içinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisinde kalması beklenen 12 il şu şekilde sıralandı:

İstanbul

Kırklareli

Adana

Ankara

Bolu

Sinop

Rize

Samsun

Trabzon

Erzurum

Kars

Artvin

Ayrıca sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Karadeniz'in iç bölgelerinde yer yer pus ve sis etkili olacak. Doğu bölgelerde ise rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.