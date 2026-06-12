Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 12 Haziran tarihli hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde sıcaklık artışı görülürken, bazı illerde yağışlı hava hakim olacak. İçişleri Bakanlığı, beklenen sağanak nedeniyle 10 il için "sarı" kodlu hava durumu uyarısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kent genelinde hafta sonu beklenen hava durumuyla ilgili güncel verileri paylaştı. Yapılan açıklamada, İstanbul'da 13 Haziran Cumartesi ve pazar günü yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin olacağı bildirildi.
Cumartesi günü İstanbul'da hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına gerilemesi öngörülüyor. Pazar günü öğleden sonra ise yağışın etkisini kaybetmesi ve sıcaklıkların tekrar artışa geçmesi bekleniyor.