İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 4 Kasım Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunda akşam saatleri için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Gün boyunca aralıklarla sürmesi beklenen yağışların özellikle 16.00-22.00 saatleri arasında etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

AKOM'un raporuna göre bu saatlerde sağanak, hızı saatte 40-60 kilometreye ulaşması beklenen poyrazla birlikte yer yer kuvvetli olacak. Gün boyunca metrekareye 15 ila 35 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor.

GECE SICAKLIĞI 12 DERECEYE İNECEK

İstanbul'da hava sıcaklığının sabah 14, öğle saatlerinde 16, akşam 13 ve gece 12 derece olması bekleniyor. Nem oranının yüzde 80-95 arasında seyredeceği tahmin edilirken deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu bildirildi.

Yağışların 5 Kasım Perşembe günü hafiflemesi bekleniyor. Çok bulutlu ve hafif yağmurlu geçeceği tahmin edilen günde sıcaklıkların 9-13 derece arasında olması, metrekareye 2-5 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor.

6 Kasım Cuma günü ise yağışların bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Parçalı bulutlu havanın beklendiği kentte en düşük sıcaklığın 8, en yüksek sıcaklığın 12 derece olacağı öngörülüyor.

CUMARTESİ SABAHI HAFİF YAĞIŞ GEÇİŞLERİ BEKLENİYOR

AKOM'un haftalık tahminine göre 7 Kasım Cumartesi sabahı hafif yağış geçişleri görülebilecek. Günün geri kalanında parçalı bulutlu hava beklenirken sıcaklıkların 8-13 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

8 Kasım Pazar günü yağış beklenmiyor. Parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülen günde sıcaklıkların 7-15 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

YENİ HAFTADA SICAKLIK ARTIŞI BEKLENİYOR

9 Kasım Pazartesi günü parçalı ve az bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 8-16 derece arasında olması bekleniyor. 10 Kasım Salı günü ise parçalı bulutlu hava ve 10-17 derece arasında sıcaklık öngörülüyor. Her iki gün için de yağış tahmin edilmiyor.