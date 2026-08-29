AKOM'un açıklamasında, kent genelinde etkili olan yağışlı sistemin çıkış saatine dikkat çekildi. Tahminlere göre, "İstanbul'da cumartesi akşam saatleri itibarıyla yağışlı havanın bölgemizi terk etmesi, yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakması beklenmektedir." Yağışın çekilmesiyle birlikte haftanın ilk günlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

SICAKLIKLAR PAZARTESİ YÜKLENECEK

Bir süredir mevsim değerlerinin altında seyreden hava sıcaklıklarında ise değişim kapıda. AKOM verilerine göre; "Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi günü itibarıyla mevsim normalleri civarına gelerek 30-31 °C aralığında seyredeceği öngörülmektedir."

POYRAZ SERİNLETMEYE DEVAM EDECEK

Sıcaklıkların artışa geçmesine rağmen rüzgarın kente nefes aldırmayı sürdüreceği bildirildi. Raporda rüzgar durumuyla ilgili, "Ayrıca aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) şekilde esen Poyraz (kuzey-doğu) yönlü rüzgarların serinlik vermeye devam edeceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.