İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 14 Haziran 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul'a ait günlük ve haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Paylaşılan verilere göre, pazar günü kentte sabah saatlerinde 19 derece olan sıcaklığın öğle saatlerinde 26 dereceye kadar yükselmesi, akşam 23, gece ise 20 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Pazar günü nem oranı yüzde 50 ile 75 arasında ölçülürken, rüzgarın lodostan hafif, aralıklarla orta kuvvete (10-35 km/sa) eseceği ve deniz suyu sıcaklığının 21 derece olacağı bildirildi.

HAFTA BOYUNCA YAZ DEĞERLERİ GÖRÜLECEK

AKOM tarafından yapılan "Dikkat" uyarılı açıklamada, hafta sonuna (cumartesiye) kadar havada çoğunlukla parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı belirtildi. Bu süreçte sıcaklıkların tekrardan 3 ila 5 derece artarak 29-31 derece civarındaki yaz değerlerine çıkacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca rüzgarın kuzeyli yönlerden (poyraz) aralıklarla sert (15-35 km/sa) esmesi öngörülüyor. Günlük tahminlerde ise pazartesi 29, salı 31, çarşamba 30, perşembe ve cuma günleri ise en yüksek 29 derece sıcaklık bekleniyor. Cuma günü havanın açık ve güneşli geçeceği tahmin ediliyor.

CUMARTESİ GÜNÜ SAĞANAK YAĞMUR BEKLENİYOR

Hafta içi boyunca herhangi bir yağışın beklenmediği İstanbul'da, hava durumu hafta sonu itibarıyla değişiklik gösterecek. 20 Haziran 2026 Cumartesi günü kentin çok bulutlu ve sağanak yağmurlu bir havanın etkisine girmesi bekleniyor. Cumartesi günü hava sıcaklığının en düşük 20, en yüksek 27 derece olacağı tahmin edilirken, metrekareye düşecek yağış miktarının ise 5 ila 15 kilogram arasında olacağı rapor edildi. Sürücülerin ve vatandaşların hafta sonu gerçekleşecek yağışa karşı dikkatli olması gerekiyor.