İstanbul’da pazar günü sabah saatlerinde 21°C olarak ölçülen sıcaklık, öğle saatlerinde 30°C'ye kadar yükseliyor. Akşam saatlerinde 26°C, gece ise 22°C seviyelerinde seyredecek olan hava sıcaklığına, %30 ile %70 arasında değişen bir nem oranı eşlik ediyor. Gün içinde poyrazdan orta kuvvette, aralıklarla ise 15 - 45 km/sa hızla kuvvetli esen rüzgâr etkisini sürdürürken, deniz suyu sıcaklığı ise 20°C olarak ölçüldü.
HAFTA BOYUNCA POYRAZ ETKİLİ OLACAK
AKOM tarafından yapılan "DİKKAT" uyarısında, İstanbul genelinde önümüzdeki hafta boyunca gökyüzünün çoğunlukla güneşli olacağı belirtildi. Hafta genelinde sıcaklıkların 27°C ile 30°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli (15-40 km/s) esmesi beklendiğinden, vatandaşların rüzgâra karşı tedbirli olması öneriliyor.
İSTANBUL 6 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU
Yayınlanan haftalık rapora göre İstanbul’da önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu şu şekilde:
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08.06.2026 Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. En düşük sıcaklık 19°C, en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Yağış beklenmiyor.
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09.06.2026 Salı: Gökyüzü parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar en düşük 19°C, en yüksek 27°C seviyelerinde seyredecek. Yağış beklenmiyor.
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10.06.2026 Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu havanın etkisiyle sıcaklık en düşük 18°C, en yüksek 29°C olarak ölçülecek. Yağış beklenmiyor.
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11.06.2026 Perşembe: Parçalı ve az bulutlu hava sürecek. Sıcaklığın en yüksek 30°C'ye çıkması bekleniyor. Yağış beklenmiyor.
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12.06.2026 Cuma: Haftanın son iş gününde gökyüzü tamamen açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 29°C arasında değişecek. Yağış beklenmiyor.
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13.06.2026 Cumartesi: Hafta sonu da açık ve güneşli hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık en düşük 19°C, en yüksek 29°C olacak. Yağış beklenmiyor.