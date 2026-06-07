İstanbul’da pazar günü sabah saatlerinde 21°C olarak ölçülen sıcaklık, öğle saatlerinde 30°C'ye kadar yükseliyor. Akşam saatlerinde 26°C, gece ise 22°C seviyelerinde seyredecek olan hava sıcaklığına, %30 ile %70 arasında değişen bir nem oranı eşlik ediyor. Gün içinde poyrazdan orta kuvvette, aralıklarla ise 15 - 45 km/sa hızla kuvvetli esen rüzgâr etkisini sürdürürken, deniz suyu sıcaklığı ise 20°C olarak ölçüldü.

HAFTA BOYUNCA POYRAZ ETKİLİ OLACAK

AKOM tarafından yapılan "DİKKAT" uyarısında, İstanbul genelinde önümüzdeki hafta boyunca gökyüzünün çoğunlukla güneşli olacağı belirtildi. Hafta genelinde sıcaklıkların 27°C ile 30°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli (15-40 km/s) esmesi beklendiğinden, vatandaşların rüzgâra karşı tedbirli olması öneriliyor.

İSTANBUL 6 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Yayınlanan haftalık rapora göre İstanbul’da önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu şu şekilde: